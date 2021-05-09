صورة جديدة لحطام الصاروخ الصيني داخل المدار الأرضي قبل سقوطه

وكالات:

نشر مركز الفلك الدولي صورة جديدة لحطام الصاروخ الصيني الذي دخل المدار الأرضي، قبل سقوطه على الأرض.

وكتب المركز في تغريدة على "تويتر"، اليوم الأحد أن "البعض ظن هذه الصورة لأقمار ستار لينك، وهذا غير صحيح، هي فعلا لحطام الصاروخ الصيني من أمريكا صباح اليوم (قبل سقوطه)، وهي تبدو متقطعة بسبب دوران قطعة الصاروخ حول نفسها بسرعة مما يؤدي لاختلاف مقدار انعكاس أشعة الشمس نحو الأرض لتبدو بشكل متقطع يشبه أقمار ستار لينك".

كان الدكتور مكرم إبراهيم، أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف عن وضع الصاورخ الصيني الذي فُقدت السيطرة عليه، وأين يوجد حاليًّا، ومراحل تطوره الآن.

وأوضح مكرم، في مقطع فيديو خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن الصاروخ يدور حول الأرض في مدار بيضاوي على ارتفاع يتراوح بين 152 و254 كيلومترًا، وذلك وفقًا للمواقع الدولية العلمية التي تعنى بحساب ودراسة المسارات الخاصة بالأقمار الصناعية والمحطات الفضائية والأجسام بصفة عامة؛ حيث يسير بسرعة 128 ألف كيلومتر في الساعة حاليًّا.

وأضاف رئيس أبحاث الفضاء أن الصاروخ يسير نحو 16 دورة في اليوم الواحد حول مداره؛ بمعنى أن الدورة الواحدة حول الأرض تستغرق 90 دقيقة.