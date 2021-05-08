في جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يوجّه بإغلاق عدد من المحلات المخالفة

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كتب- أسامة علي:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن هناك التزام كبير من المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح بالعاصمة بمواعيد الإغلاق في التاسعة في اليوم الثاني لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ القاهرة إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حررت عدة محاضر للمحال المخالفة لمواعيد الإغلاق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحابها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مسائية مفاجئة للمحافظ في أحياء العاصمة وبدأها بميدان السيدة عائشة وشارع محمد علي والمغربلين والمناصرة والدرب الأحمر وشارع بور سعيد وميدان السيدة زينب والمبتديان والناصرية وسوق الاتنين وميدان الأوبرا والأزهر والعتبة لمتابعة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الإغلاق في التاسعة مع السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت تنفيذًا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وخلال الجولة فاجئ محافظ القاهرة عددًا من المحال المخالفة وعلى الفور أصدر قرارًا بإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأشاد محافظ القاهرة بامتثال أصحاب المحال التجارية والباعة في معظم أحياء العاصمة بقرار الإغلاق، مؤكدًا أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء في المسئولية حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا.

وطالب المحافظ أصحاب المحال باستمرار الالتزام بمواعيد الإغلاق في التاسعة مساءً حرصًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن غير الملتزمين بالقرار يعرضون أنفسهم لعقوبات قانونية مشددة ودفع غرامات تصل لـ4 آلاف جنيه، وفي حال تقديم الشيشة يتم الإغلاق لمدة شهر، وفي حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين الالتزام بارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات حرصًا على صحتهم.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالالتزام الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك، وخلال إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بالفيروس والتصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات الواقية والاستمرار في الحملات اليومية المكثفة على المقاهي والكافيهات والمطاعم والمولات التجارية لمتابعة الالتزام بالمواعيد المعلنة من لجنة إدارة أزمة كورونا.