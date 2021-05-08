الرئيس السيسي: "ندعو الله في ليلة القدر أن يحفظ وطننا الغالي مصر"
كتب- أسامة علي:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بليلة القدر، يلهمنا معاني الخير والبركة والرحمة وإعلاء المثل والقيم الإنسانية.
وأضاف الرئيس في تديونة له عبر حسابه بموقع التواصل "فيسبوك" :نحتفل اليوم معًا بليلة القدر المباركة والتي نستلهم منها كل معاني الخير والبركة والرحمة، وإعلاء المثل والقيم الإنسانية".
وتابع الرئيس: "نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالي مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير والسلام والأمان".
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