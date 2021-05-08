الرئيس السيسي: "ندعو الله في ليلة القدر أن يحفظ وطننا الغالي مصر"

10:18 م السبت 08 مايو 2021
الرئيس السيسي: "ندعو الله في ليلة القدر أن يحفظ وطننا الغالي مصر"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- أسامة علي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بليلة القدر، يلهمنا معاني الخير والبركة والرحمة وإعلاء المثل والقيم الإنسانية.

وأضاف الرئيس في تديونة له عبر حسابه بموقع التواصل "فيسبوك" :نحتفل اليوم معًا بليلة القدر المباركة والتي نستلهم منها كل معاني الخير والبركة والرحمة، وإعلاء المثل والقيم الإنسانية".

وتابع الرئيس: "نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالي مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير والسلام والأمان".

الرئيس عبدالفتاح السيسي ليلة القدر دعاء ليلة القدر شهر رمضان

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