الرئيس السيسي: "ندعو الله في ليلة القدر أن يحفظ وطننا الغالي مصر"

كتب- أسامة علي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بليلة القدر، يلهمنا معاني الخير والبركة والرحمة وإعلاء المثل والقيم الإنسانية.

وأضاف الرئيس في تديونة له عبر حسابه بموقع التواصل "فيسبوك" :نحتفل اليوم معًا بليلة القدر المباركة والتي نستلهم منها كل معاني الخير والبركة والرحمة، وإعلاء المثل والقيم الإنسانية".

وتابع الرئيس: "نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المناسبة المقدسة أن يحفظ وطننا الغالي مصر، وأن ينعم علينا وعلى سائر الأمة الإسلامية بالخير والسلام والأمان".