بسبب تعطل "السيستم".. "مصر للكهرباء" تدفع بسيارات "شحن" عدادات المواطنين أمام مقرات الهندسات –صور

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، في تصريحات أدلى بها إلى"مصراوي"، اليوم السبت، إنه جار التنسيق مع شركتَي "فوري دهب" و"آي فاينانس" المسؤولتَين عن شحن كروت العدادات مسبقة الدفع؛ للربط بينهما وبين السيستم الخاص ببرنامج الشحن الموحد.



يأتي ذلك بعدما تعرض السيستم إلى خلل تقني نتج عنه انقطاع الخدمة؛ مما تسبب في توقف خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بنطاق المحافظات والمناطق التابعة لشركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء"؛ الأمر الذي نتج عنه توافد مئات المواطنين على مقرات خدمات الكهرباء للقيام بشحن العدادات عبر المنافذ التابعة لشركة "مصر العليا" التي يبلغ عددها ٥٠ منفذًا مختلفًا.



وأكد المهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم الدفع بسيارات خدمات لشحن العدادات مسبقة الدفع الخاصة بالمواطنين بعد عودة السيستم الخاص بشركة "فوري ذهب"، وكذلك العمل على إعادة الربط بين شركة "آي فاينانس" وبرنامج القراءات الموحدة، وذلك للقضاء على التزاحم داخل مقرات الهندسات والإدارات التابعة لشركة "مصر العليا للكهرباء".



وأكد أبو وردة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه خلال فترة وجيزة لن تتجاوز الساعتين سيتم إجراء كل عمليات الشحن المطلوبة من قِبل المواطنين؛ خصوصًا أن عملية الشحن الواحدة تستغرق دقيقة أو أقل، مؤكدًا أنه سيتم الدفع بسيارات عليها ماكينات شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع أمام مقرات الكهرباء المختلفة؛ خصوصًا التي يوجد بها تزاحم؛ حرصًا من الشركة على تقديم أفضل ما لديها لعملائها.