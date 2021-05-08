في عشية عيد استشهاده.. البابا تواضروس يطيب رفات القديس مارمرقس
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كتب- مينا غالي:
طيّب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رفات القديس مار مرقس الرسول الطاهر والشهيد، بحضور وكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل مع الآباء كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.
وشهد تطييب الرفات تنظيم صلاة الشكر وتمجيد عيد استشهاد القديس الذي يحل اليوم السبت، ثم استكمل الآباء صلوات العشية بحضور شعبي محدود مع الالتزام بالإجراءات الصحية الواجبة.
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