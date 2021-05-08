في عشية عيد استشهاده.. البابا تواضروس يطيب رفات القديس مارمرقس

مصر للطيران تحتفل مع الركاب بعيد تأسيسها الـ89 في مطار القاهرة (صور)

وزير الزراعة يستقبل الممثل الإقليمي لـ"الفاو" في بداية عمله بالقاهرة

كتب- مينا غالي:

طيّب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رفات القديس مار مرقس الرسول الطاهر والشهيد، بحضور وكيل البطريركية بالإسكندرية القمص أبرآم إميل مع الآباء كهنة الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وشهد تطييب الرفات تنظيم صلاة الشكر وتمجيد عيد استشهاد القديس الذي يحل اليوم السبت، ثم استكمل الآباء صلوات العشية بحضور شعبي محدود مع الالتزام بالإجراءات الصحية الواجبة.