​​رئيس قطاع المتاحف يلقي محاضرة حول مومياء السيدة "نسبا حتوي"

12:14 ص السبت 08 مايو 2021
​​رئيس قطاع المتاحف يلقي محاضرة حول مومياء السيدة "نسبا حتوي"

مؤمن عثمان يلقي محاضرة حول مومياء السيدة نسبا

(مصراوي):

ألقى مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، عبر تطبيق zoom، محاضرة عن الفحوصات العلمية لمومياوات سيدة تدعى "نسبا حتوي" من الأسرة 22 من العصر المتأخر باستخدام الأشعة السينية، وذلك خلال الندوة التي نظمتها الجامعة تحت عنوان "الأساليب المتقدمة غير المتلفة المستخدمة في دراسة المومياوات" والتي حضرها عدد من أساتذة الجامعة، بدعوة من معهد الطب التطوري بجامعة zurich بسويسرا.

وخلال المحاضرة أكد مؤمن عثمان، أن الهدف من فحص هذه المومياء هو التعرف على الأساليب غير المتلفة لدراسة التابوت والمومياء والحصول على أفضل تفسير لحالة المومياء، بالإضافة إلى محاولة تأريخ عمرها ومعرفة سبب الوفاة.

وأشار إلى أن عملية الفحص أوضحت أن عمر المومياء قبل الوفاة كان يتراوح ما بين 22 و25 عامًا وأنها توفيت أثناء الولادة حيث وجد مجسم لتابوت صغير بين الساقين يرجح انه لجنين او لطفل حديث الولادة.

كما عرض عثمان الفئات المختلفة للمومياوات الموجودة داخل المتحف المصري بالتحرير وأوضح أيضا استراتيجيات فحص المومياوات المصرية الملفوفة، وشرح كيفية التخطيط الاستراتيجي للصيانة المستمرة لها.

وفي نهاية المحاضرة، قام الدكتور فرانك رولي، الأستاذ بجامعة zurich بتقديم الشكر والتحية لمؤمن عثمان للعرض الرائع والمعلومات والحقائق العلمية المفيدة للعمل الأثري.
مؤمن عثمان يلقي محاضرة حول مومياء السيدة نسبا

مومياء السيدة نسبا حتوي مؤمن عثمان وزارة السياحة تطبيق Zoom

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