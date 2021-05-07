البحوث الفلكية يكشف موعد هلال شهر شوال

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1442ه ـالموافق11/5/2021م (يوم الرؤية).

وأضاف المعهد في بيان اليوم، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروبشمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (11– 14 دقيقة).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمرقبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (3– 17 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الأربعـــاء 12/5/2021م هو المتمم لشهــــر رمضـــان1442هـ، وتكون غــرة شهر شوال 1442هـ فلكياً يوم الخميس 13/5/2021م (عيد الفطر المبارك).