​استمرار الطقس شديد الحرارة.. الأرصاد: البلاد تشهد هذه الظاهرة على جنوب وغرب البلاد

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد ظاهرة نشاط للرياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والتربة على غرب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 42 23

الاسكندرية 39 19

وادى النطرون 41 22

طنطا 41 21

شبين الكوم 42 22

دمنهور 40 21

بلطيم 41 20

مطروح 42 19

السلوم 42 19

سيوة 44 23

بورسعيد 30 19

دمياط 30 20

الزقازيق 41 21

المنصورة 41 21

الاسماعيلية 38 20

السويس 37 21

العريش 31 20

رفح 32 20

رأس سدر 36 23

نخل 36 17

نويبع 39 26

طابا 37 26

كاترين 32 18

الطور 34 25

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 39 26

مرسى علم 40 27

الفيوم 42 23

بنى سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 43 25

سوهاج 43 25

قنا 43 26

الأقصر 43 27

أسوان 44 28

ادفو 44 27

أبوسمبل 43 27

الوادى الجديد 44 26

شلاتين 39 25

أبو رماد 37 26

حلايب 37 25

رأس حدربة 35 24

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