الأوقاف: "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

10:12 م الجمعة 07 مايو 2021
الأوقاف: "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان : "اتساع أبواب الخيرفي الرسالةالمحمدية".

وأكدت وزارة الأوقاف، علي جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الرسالة المحمدية صلاة الجمعة

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