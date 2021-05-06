"هنطورها ونعمرها".. حملة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين في الحي الأول بالعبور

11:50 م الخميس 06 مايو 2021
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة

كتب- يوسف عفيفي:

نفذ المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، اليوم الخميس، حملة مكبرة على قطع الأراضي التي غيرت النشاط من سكني إلى تجاري بالحي الأول، وتم رفع الإشغالات للباعة الجائلين الموجودين في مسار الحملة.

ونشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء على الصفحة الرسمية عبر "فيسبوك"، صور حملة إزالة الإشغالات، قائلًا: "رسالة من رئيس جهاز مدينة العبور عشان نرجع المدينة عروسة تاني.. لازم منزهقشي وهنستمر نواجه العشوائية والمحلات المخالفة".

وتابع يونس: "إحنا مستمرين مش هنزهق.. إيدي في إيد زملائي، هنطور ونجمل ونحارب العشوائيات والمخالفات.. أما حضراتكم كسكان مش مطلوب منكم غير الالتزام بالقوانين واللوايح، ومساندة جهود التطوير.. هنطورها ونعمرها".

الحي الأول بالعبور مدينة العبور إزالة إشغالات الباعة الجائلين الباعة الجائلين

الخبر التالى:

​برلماني يطالب بتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات واستغلال الأصول غير المستغلة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 232905

    عدد المصابين

  • 174217

    عدد المتعافين

  • 13655

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"غطاء سحابي كبير".. الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة جوية تؤثر على شمال البلاد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا