رسالة جديدة من الصحة للمواطنين بشأن اللقاح.. وتصنيع 60 مليون جرعة الشهر المقبل

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الشهر المقبل سيشهد تصنيع مصر لأول جرعات من لقاح كورونا تصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، موضحًا أنه جرى تدشين عدد من مراكز التطعيمات العملاقة، بحيث تمكن من تطعيم عدد كبير من المواطنين في الوقت نفسه.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج "اليوم" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" أن مركز التطعيمات بأرض المعارض لديه 96 عيادة وفرق طبية ويقبل عليه المواطنين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقدرته الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف مواطن في اليوم.

ووجه رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة رسالة جديدة للمواطنين قائلًا: "نطالب المواطنين بالإسراع من وتيرة حصولهم على التطعيم"، لافتًا إلى أن هناك إقبالًا على التطعيم خلال تلك الفترة خاصة بعد ما حدث من تفشي للأعداد الإصابات بكورونا في الهند وهو ما جعل الناس تشعر بأن كورونا ما زالت موجودة، مستطردًا: "نوعنا من مصادر اللقاحات ومصادر الحصول على اللقاحات، فهناك لقاح سينوفارم الصيني ولقاح أسترازينيكا، وتم التعاقد على لقاح سبتونيك الروسي".

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.