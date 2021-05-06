30 شهابًا في الساعة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر بعد منتصف الليل

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، تفاصيل ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر الليلة وغدا الجمعة.

وقال تادرس لـ"مصراوي"، إن الظاهرة تتمثل في زخة شهب إيتا الدلويات، وتنتج هذه الشهب عندما تمر الأرض في جزيئات غبار ومخلفات مذنب هالي الشهير، موضحًا أنها سُميت بزخة الدلويات لأن الشهب تظهر فيها كما لو كانت آتية من برج الدلو قرب نجم إيتا - ألمع نجوم الدلو.

وأضاف أن متوسط عدد الشهب المرئية يصل إلى 30 شهابًا في الساعة، وقد يؤثر شروق القمر فجرًا على رؤية بعض الشهب خصوصًا الضعيف منها مما يؤثر على عدد الشهب المرئية بطبيعة الحال.

وأوضح رئيس قسم الفلك الأسبق، أن أفضل مشاهدة الشهب، تكون من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل، حيث تأتي الشهب من كوكبة الدلو، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

وأشار تادرس، إلى أن الظاهرة ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر مايو الحالي، 7 ظواهر فلكية، بدأ أولها باقتراب القمر والمشتري وزحل قبل شروق الشمس، وعطارد والزهرة بعد الغروب، على أن تختتم يومي 30 -31 مايو باقتران القمر مع كوكب زحل.