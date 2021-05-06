"المصريين في الخارج" يؤكد مساندته للقيادة السياسية في أزمة سد النهضة

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كتب- مينا غالي:

عقد الاتحاد العام للمصريين في الخارج ندوة عبر منصة زووم بعنوان تحديات الوطن ودور المصريين في الخارج في شرح أبعادها للمجتمع الدولي.

شارك في الندوة نخبة من علماء مصر في الخارج يتقدمهم د. هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة شابمان بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور ضياء الدين كامل أستاذ واستشاري الباثولوجي بمستشفى وجامعة إنجليا راسكن في بريطانيا، والدكتورة سلوى الحداد أستاذ علم الباثولوجي بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشيوخ المصري، كما شارك فيها من واشنطن د. مصطفى الدقدوقي الخبير المصري بوزارة الزراعة الأمريكية، ومن نيويورك د. عصام عطوه من الأمم المتحدة ونخبة من أبناء مصر في الخارج من ألمانيا وأستراليا وهولندا، والكويت وانجلترا ورومانيا وبلجيكا واوكرانيا، ومن نيجيريا والبحرين واليونان، والصين.

تناول الحضور مشكلة سد النهضة والتحديات التي تواجه القيادة السياسية ودور المصريين المقيمين في أوروبا وأمريكا في التواصل مع المنظمات الدولية للتعريف بتأثير سد النهضة على الشعب المصري، كما تناول الحضور شرح تأثير فيروس كورونا على المجتمع المصري في ظل تضارب الرغبة في التعامل مع اللقاحات وكيفية التعامل مع تحورات الفيروس.

واستعرضت الندوة مقطع فيديو يوضح مدى تأثير سد النهضة على الشعب المصري وتأثيرة والموقف المصري الواضح تجاه القضية.

وجدد الحاضرون ثقتهم في القيادة السياسية لمواجهة كافة الأخطار ، كما تعهد العلماء بالعمل على التواصل مع منظمات المجتمع المدني في أمريكا وأوروبا لتوضيح وجهة نظر الشعب المصري من التعنت الإثيوبي وشرح العلاقة بين الشعب المصري ونهر النيل وأن قضية المياه بالنسبة للمصريين قضية وجود .

وتم بث الندوة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وأشاد بها المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج على ما جاء في توصيات الندوه، والتأكيد على موقف كل الجاليات المصرية في الخارج من دعم الوطن لمواجهة تحديات.

كما شكر الأمين العام علاء سليم كل الحضور والمشاركين وإلى أعضاء اللجنة الإعلامية في التحضير والتقديم م. مرفت خليل من لندن ، وفي الإعداد والتقديم الاعلامي رأفت صليب من لوس أنجلوس .