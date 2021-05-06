الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمواجهة كورونا

12:54 ص الخميس 06 مايو 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمواجهة كورونا

مجلس الوزراء

كتب - محمود مصطفى:

نشرت الجريدة الرسمية، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويتم تطبيق هذه القرارات الجديدة، بداية من غد الخميس الموافق 6 مايو وتستمر حتى 21 مايو الجاري، وذلك لمدة أسبوعين.

وجاءت القرارات على النحو التالي:

1- تكون مواعيد غلق كل المحال التجارية والمولات والمقاهي والسينما والمسارح والكافيهات التاسعة مساء، للحد بصورة كبيرة من التزاحم فيها.

2- السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم لما بعد هذه الفترة.

3- تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارا من الأربعاء 12 مايو حتى الأحد 16 مايو ولمدة 5 أيام، وخلالها غلق تام للحدائق والشواطئ العامة، والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات.

4-حظر أي اجتماعات أو مؤتمرات أو احتفالات فنية في أي منشآت، خلال هذه المرحلة.

6- يتم التعامل مع صلاة العيد كما يتم التعامل مع صلاة الجمعة في نفس المساجد وبنفس الإجراءات الاحترازية، وحظر اصطحاب الأطفال فيها.

اغلاق المطاعم اغلاق المحلات مصطفى مدبولي مجلس الوزراء اجراءات كورونا

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