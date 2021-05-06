أول صور لأشرف السعد بعد وصوله مطار القاهرة

12:41 ص الخميس 06 مايو 2021
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كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، رجل الأعمال المصري أشرف السعد، قادما من لندن بعد فترة غياب عن مصر لأكثر من نحو 25 عاما، على خليفة أحكام قضائية.

وقالت مصادر بالمطار، أنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول رجل الأعمال أشرف السعد من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، فور وصوله على متن رحلة مصر للطيران رقم Ms778 القادمة من العاصمة البريطانية لندن.

وكان رجل الأعمال المصري أشرف السعد، أعلن عصر اليوم، الأربعاء عن عودته إلى مصر، بعد غياب أكثر من ربع قرن، وذلك بنشر صورة له داخل مطار لندن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"

وكتب أشرف السعد في تدوينة له: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر ، وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي في مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".

يذكر أن رجل الأعمال المصري محمد أشرف السيد علي سعد الشهير بأشرف السعد، المقيم في لندن، ولد في 1 يناير 1954، وتم فرض الحراسة على ممتلكاته منذ أكثر من 15 عاما، وفى عام 2007 قررت محكمة القيم إنهاء الحراسة علي أملاك أشرف السعد صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السعد سدد جميع المديونيات علي الشركة لدي الأفراد والشركات والبنوك، الا ان المدعي العام الاشتراكي في ذلك الوقت طعن على قرار المحكمة.

وينشر "مصراوي" أول صور لوصول أشرف السعد مطار القاهرة.

مطار القاهرة أشرف السعد توظيف الأموال

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