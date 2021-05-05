الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس

كتب- أحمد عبد المنعم:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 16 لسنة 2021 والذي ورد في مادته الأولى توفيق أوضاع 23 كنيسة و59 مبنى، بإجمالي عدد 82 كنيسة ومبنى، والمقدم بشأنهم طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن طوائف الكنائس المعتمدة والمبينة بالجدول 1 و2 و3 و4 و5، المرفقة بالقرار.

وجاء في المادة الثانية، تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة بالجداول المرفقة في نص القرار، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.