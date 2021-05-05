بعد "ربع قرن" غياب.. أشرف السعد يعود إلى مصر
كتب- مصراوي:
يعود رجل الأعمال المصري أشرف السعد إلى القاهرة اليوم الأربعاء، بعد غياب عن مصر استمر لأكثر من ربع قرن.
ونشر "السعد" عبر حسابه على تويتر اليوم، صورة من داخل طائرة عودته إلى مصر، وكتب قائلًا: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غيابا جسديا فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".
ويقيم السعد في بريطانيا بعد أن فر من مصر قبل أكثر من 23 عاما، إثر تحفظ الحكومة على أمواله في إطار نشاطها ضد شركات توظيف الأموال.
بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي فى مصر بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر pic.twitter.com/I9Yai0UviB— أشرف السعد (@ashraaf_alsaad) May 5, 2021
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