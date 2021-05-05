مرحلة الثانوية.. إعلان نتيجة التصفيات قبل النهائية لمسابقة " أحباب الرحمن" لحفظ القرآن

كتب - أسامة علي:

أعلنت الدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري و العربي للرياضة المدرسية، نتيجة التصفيات قبل النهائية للموسم الثاني، لمسابقة "مسابقة أحباب الرحمن"، لطلاب المرحلة الثانوية.

وأكدت حسن، أنه على الطلاب الوارد أسماءهم في الكشوف، إرسال البيانات التالية للمتسابق في رسالة على الصفحة الرسمية للاتحاد، تتضمن "الاسم - رقمك في الكشف - المستوى المشارك به- رقم واتس أب )، مؤكدة أنه سيتم إرسال رسالة خلال ٤٨ ساعة، تتضمن لينك الزووم لدخول المرحله النهائية .

ولفتت نائب رئيس الاتحاد إلى أنه سيتم الإعلان عن النتيجة النهائية للمسابقة، يوم ٢٧ رمضان، للمراحل الثلاثة ( الابتدائية/ الإعدادية/ الثانوية).

وجاءت الأسماء كالتالي: