الري تصدر بيانا رسميا بشأن اللجوء لتحلية مياه البحر

02:27 م الأربعاء 05 مايو 2021
الري تصدر بيانا رسميا بشأن اللجوء لتحلية مياه البحر

وزارة الموارد المائية والري

كتب- مصراوي:
قال بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، إنه بالإشارة لما تم نشره بعض وسائل الإعلام بأنه يتم التوجه لتحلية مياه البحر في المناطق الساحلية كأحد الحلول لتقليل الاعتماد على مياه النيل، فإن وزارة الموارد المائية والري تؤكد على أن اللجوء لتحلية مياه البحر يهدف لمجابهة الإحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل.
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن الحصة التي حصلت عليها البلاد، العام الماضي، من مياه نهر النيل.

وبلغت حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب تمثل 68.5% من جملة الموارد المائية المصرية لعام 2019-2020.
وتواجه مصر أزمة مع إثيوبيا على خلفية بناء الأخيرة لسد النهضة على أحد روافد النيل.

وزارة الري والموارد المائية تحلية مياه البحر مياه البحر الزيادة السكانية

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