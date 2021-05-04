تغيرات حادة وسريعة.. الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار خلال أيام العيد

11:15 م الثلاثاء 04 مايو 2021
تغيرات حادة وسريعة.. الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار خلال أيام العيد

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقية تعرض البلاد لحالة جوية ممطرة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت الهيئة في منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "دائما ما تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبؤاتها لمدة ٦ أيام قادمة وتحرص دائما على تحديثها تبعا لتغيرات النماذج العددية وخاصة في فصل الربيع لأنه فصل التغيرات الحادة والسريعة".

وتابعت الهيئة: "من المبكر الحديث عن التفاصيل الحالة الجوية خلال أيام العيد حاليًا وخاصة أن الحالة يفصلها حوالي ٩ أيام تقريبًا وهي فترة تعتبر بعيدة والتغيرات واردة بشكل كبير لذلك سيتم موافاتكم تفصيليا بكل ما هو جديد حيال ثبوت النماذج العددية وضمان اصدار تنبؤ بدقة عالية".​

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