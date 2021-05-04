وزير الزراعة يستقبل وزير الثروة الحيوانية السوداني

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم الثلاثاء، حافظ إبراهيم عبدالنبي وزير الثروة الحيوانية بدولة السودان الشقيقة، والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار القاهرة، وذلك في مستهل زيارته للقاهرة تستمر لمدة خمسة أيام.

تأتي الزيارة انطلاقا من رؤية القيادة السياسية في مصر والسودان بتعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

ومن المقرر أن يقوم الوزير السوداني بزيارة بعض المعاهد البحثية، وكذلك مشروعات الثروة الحيوانية للاطلاع على النهضة التي تشهدها مصر حاليا.