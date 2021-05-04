قرار جمهوري بإصدار ميدالية تذكارية بمناسبة اليوبيل الذهبي للمخابرات الحربية

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ١٧٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وتمنح الميدالية لجميع الضباط وضباط صف سلاح الاستطلاع والمنتدبين على إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع "انتداب دائم" الموجودين بالخدمة يوم ٨ سبتمبر ٢٠١٨، وطلبة الكلية الحربية جناح الاستطلاع، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع السابقين الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفى منهم.