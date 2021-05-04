الجمعية الفلكية بجدة تعلن دخول الأرض لسيل من الرياح الشمسية
كتب- يوسف عفيفي:
كشف المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن دخول الكرة الأرضية في سيل من الرياح الشمسية تتدفق بسرعة تزيد عن 500 كيلومتر بالثانية من ثقب إكليلي في الغلاف الجوي للشمس.
وقال أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك" إن ذلك قد يؤدي إلى حدوث عواصف جيومغناطيسية صغيرة من الدرجة G1 وظهور أضواء الشفق القطبي عند خطوط العرض العليا.
وأضاف أن الرياح الشمسية عبارة عن جسيمات مشحونة نشطة - بلازما - تحتوي في الغالب على الكترونات وبروتونات، موضحا أن الثقب الإكليلي عبارة عن فجوة مؤقتة تحدث في الغلاف الجوي للشمس تتشكل عندما تفتح خطوط المجال المغناطيسي إلى الأعلى ما يسمح للرياح الشمسية بالهروب نحو الفضاء.
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