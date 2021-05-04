قرار جمهوري بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لإدارة المخابرات الحربية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 177 لسنة 2021، الخاص بإنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ونصت المادة الأولى: تنشأ ميدالية تذكارية يطلق عليها (ميدالية اليوبيل الذهبي لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع) بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع وتكون من طبقة واحدة (من النحاس المطلي باللون الذهبي) طبقا للرسوم والمواصفات المرافقة، وتلي في الترتيب الميداليات العسكرية التي صدرت حتى الآن.

ونصت المادة الثانية: تمنح هذه الميدالية للفئات الآتية:

ـ جميع الضباط وضباط صف سلاح الاستطلاع والمنتدبين على إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع (انتداب دائم) الموجودين بالخدمة يوم 8/9/2018.

ـ طلبة الكلية الحربية (جناح الاستطلاع)

ـ مديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع السابقين الموجودين على قيد الحياة أو لاسم من توفى منهم.