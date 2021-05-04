محافظ الجيزة يتابع تلقي طلبات تراخيص البناء الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي جنوب المحافظة

12:28 م الثلاثاء 04 مايو 2021
محافظ الجيزة يتابع تلقي طلبات تراخيص البناء الجديدة بالمركز التكنولوجي بحي جنوب المحافظة

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب – يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة، في أول يوم لاستقبال المواطنين الراغبين في استخراج تراخيص البناء وذلك للأراضي الواقعة بنطاق حي جنوب الجيزة.

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة التسهيل على المواطنين لاستخراج رخصة البناء في أسرع وقت ممكن، مع التشديد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المواطنين ومنع تفشي وباء كورونا.

وفي بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للمحافظة، وخلال متابعة المحافظ لسير عملية استقبال المواطنين، وجه سؤالا لإحدى العاملين في المركز قائلا: انتي مستوعبة اجراءات استخراج طلب الرخصة وهطلعيها علطول ولا هتعقدي الناس.. لترد عليه قائلة: طبعا يا فندم".

وبدأ المركز التكنولوجي بحي جنوب الجيزة اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في استقبال المواطنين الراغبين فى استخراج تراخيص البناء وذلك للأراضي الواقعة بنطاق حي جنوب الجيزة.

وأوضحت المحافظة، أن هذا المركز يأتي ضمن الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة التي وضعتها الدولة لحوكمة تراخيص البناء ومنع البناء العشوائي، على أن يتم تعميم التجربة بتاريخ ١ /٧ /٢٠٢١ بباقي الأحياء والمراكز والمدن.

ويعد حي جنوب الجيزة أول أحياء المحافظة التي تشهد تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة، والتي سيتم تجربتها لمدة 60 يوما قبل تعميمها في جميع أحياء ومراكز الجمهورية في بداية شهر يوليو القادم.

ترخيص البناء أحمد راشد محافظ الجيزة

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