يشترط الخبرة.. الجيزة تعلن وظائف بإحدى شركات الأمن والحراسة
كتب يوسف عفيفي:
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة للعمل في الحراسة والأمن.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
ـ ضباط أمن من الجنسيين:
(السن من 21 وحتى 45 عام ـ مؤهل متوسط على الأقل ـ عدد ساعات العمل 12 ساعة ـ الراتب 3 آلاف جنيه ـ الطول لا يقل عن 17 سم للرجال ـ لائق طبيا).
ـ عمال نظافة من الجنسين:
(السن من 18 حتى 49 عام ـ يجيد القراءة والكتابة ـ العمل 12 ساعة وردية صباحية ـ الراتب 3 آلاف جنيه).
ـ مشرفو أمن وحراسة ومشرفين نظافة:
(السن من 25 وحتى 55 عاما ـ الراتب يبدأ من 3300 جنيه ـ يشترط الخبرة).
وأشار الجهاز، إلى أن موقع العمل بأرض المعارض بالعباسية، على أن يكون الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة ـ عمارة النبراوي ـ الدور الثاني وذلك يوميا من الأحد وحتى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى 2 عصرا.
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