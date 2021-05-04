يشترط الخبرة.. الجيزة تعلن وظائف بإحدى شركات الأمن والحراسة

كتب يوسف عفيفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة للعمل في الحراسة والأمن.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

ـ ضباط أمن من الجنسيين:

(السن من 21 وحتى 45 عام ـ مؤهل متوسط على الأقل ـ عدد ساعات العمل 12 ساعة ـ الراتب 3 آلاف جنيه ـ الطول لا يقل عن 17 سم للرجال ـ لائق طبيا).

ـ عمال نظافة من الجنسين:

(السن من 18 حتى 49 عام ـ يجيد القراءة والكتابة ـ العمل 12 ساعة وردية صباحية ـ الراتب 3 آلاف جنيه).

ـ مشرفو أمن وحراسة ومشرفين نظافة:

(السن من 25 وحتى 55 عاما ـ الراتب يبدأ من 3300 جنيه ـ يشترط الخبرة).

وأشار الجهاز، إلى أن موقع العمل بأرض المعارض بالعباسية، على أن يكون الحضور لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة ـ عمارة النبراوي ـ الدور الثاني وذلك يوميا من الأحد وحتى الخميس من الساعة 10 صباحا وحتى 2 عصرا.