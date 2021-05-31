قبل اعتذاره عن عدم استكمال جلسة "الشيوخ".. معيط يطالب بتعديل المادة 15 من "صندوق الطوارئ الطبية"

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعضاء مجلس الشيوخ، بتعديل نص المادة 15 من مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، والمقدم من الحكومة.

وقال معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، إن المادة 15 لم تكن ضمن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة؛ ولكن مادة تم استحداثها من اللجنة المختصة بمناقشته، لافتًا إلى أن الحكومة توافق على نص المادة بإعفاء أموال الصندوق من الضرائب؛ ولكن مع إدخال بعض التعديلات عليها.

وأشار وزير المالية إلى أن التعديل المقترح هو إضافة فقرة مع عدم الإخلال بأحكام القانون 182 لسنة 2020، بشأن إلغاء العوائد على أصول الخزانة.

واعتذر وزير المالية لرئيس مجلس الشيوخ عن عدم قدرته على استكمال المشاركة في الجلسة العامة؛ لارتباطه بموعد مع رئيس الوزراء.