مؤسس مركز السموم: تحورات كورونا ليست مرتبطة باللقاحات.. والسلالات الجديدة أصلها واحد

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور محمود عمرو، مؤسس المركز القومي للسموم، واستشاري الأمراض الصدرية، علاقة تحورات فيروس كورونا المستجد بتطعيم المواطنين باللقاحات المضادة للوباء.

وقال عمرو، لمصراوي، الاثنين، إن التحورات هي جزء من طبيعة حياة الفيروس، وليس الأمر أنه نتيجة لإعطاء لقاح يصدر الفيروس ردة فعل تتمثل في التحور للهروب من اللقاح أو التغلب عليه من حيث القدرة والقوة.

وأضاف مؤسس المركز القومي للسموم: "تحورات الفيروس تحدث بشكل مستمر في دورة حياته والأمر ليس له علاقة باللقاحات، لكن يتم تطوير اللقاحات لمواجهة التطورات والتحورات الجديدة في خصائص الفيروس وذلك لمنحها القدرة على مواجهته".

وعن ظهور الكثير من السلالات الجديدة لكورونا، قال: جميعها تنتمي إلى أصل واحد مع اختلاف حدوث طفرات تؤدي إلى ظهور اختلافات في الأعراض ليست كبيرة، أو حدوث ارتفاع في شدة الأعراض القديمة نفسها، لكن في النهاية الخصائص الأساسية للفيروس في بداية ظهوره تكون موجودة أيضا في أي تحورات له مع اختلاف شدتها".