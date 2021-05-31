مطار القاهرة يمنع دخول دخول اسرة سعودية وراكب هندي بسبب كورونا

كتب- محمد عبيد:

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، دخول اسرة سعودية بسبب عدم حملهم تحليل PCR لاطفالهم، وراكب هندي بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا، فور وصولهم على رحلتين من الرياض وباريس، وقررت السلطات إعادتهم على نفس الرحلتين التي وصلوا عليها.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، قاموا بفحص 13 راكبًا من جنسيات مختلفة وصلوا علي رحلة الخطوط الفرنسية من باريس، وذلك على الجهاز الجديد بالمطار، وتبين اصابة راكب هندي بفيروس كورونا، بالرغم من حملهم تحليل PCR سلبي، إلا أن أطباء الحجر الصحي قاموا بأخذ مسحة منهم ووضعها على الجهاز الجديد، وبعد 10 دقائق تبين أنه مصاب بالفيروس، كما تم منع دخول عائلة سعودية وصلت على الطائرة القادمة من الرياض، وذلك لعدم حمل أطفالهم فوق الـ8 سنوات لتحليل PCR.

وقررت سلطات الحجر الصحي، عدم السماح بدخول الركاب، وتم عزلهم باحدي صالات الترانزيت بالمطار، والسماع بسفرهم على نفس الطائرتين، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات.​