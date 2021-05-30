هيئة الدواء: ضبط أدوية مهربة بـ36 مليون جنيه

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كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضبط 665 ألف عبوة أدوية، بقيمة 36 مليون جنيه.

وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، جاء ذلك بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ومكافحة المخدرات ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان.

وقالت الهيئة إن الحملات المشتركة تمكنت من ضبط أدوية مسجلة بهيئة الدواء تباع بأماكن غير مرخصة، وأدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة، بالإضافة إلى 390 ألف عبوة كمامات مجهولة المصدر، بلغت قيمتها 700 ألف جنيه.

يذكر أن الإدارة المركزية للعمليات بالهيئة شنت 2713 حملة تفتيشية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، وضبط 148 مكان غير مرخص، في الآونة الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة الرقابي، وجهودها لمتابعة وضبط سوق الدواء المصري، ومكافحة تهريب الأدوية من الخارج، ومداهمة أماكن التخزين والتداول غير المرخصة.​