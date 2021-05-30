عظة الأحد.. "أحد النور" في عظة قداسة البابا على قناة ON

كتب- مينا غالي:

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج "عظة الأحد".

وقدم قداسته التهنئة في بداية العظة، بمناسبة عيد القيامة المجيد، مشيرًا إلى أن هذا العيد يمتد لخمسين يومًا تعد فترة كنسية مميزة لأنها تبدأ بعبد القيامة وتختتم بعيد العنصرة، وتناول قداسة البابا في بداية عظته ما أطلق عليه "رحلة الخمسين المقدسة" وهي محطات تعليمية نعيشها في الكنيسة من خلال آحاد الخمسين، وهي:

١- أحد تجديد الإيمان

٢- أحد المسيح خبز الحياة

٣- أحد المسيح ماء الحياة

٤- أحد المسيح نور الحياة

٥- أحد المسيح طريق الحياة

٦- أحد المسيح فرح الحياة

٧- أحد حلول الروح القدس

ثم تحدث قداسته عن أحد النور الذي يوافق الاحتفال به اليوم، وأهمية نور المسيح الذي يهزم الظلمة في حياة الإنسان.

كان قداسته قد ألقى أولى عظات الأحد، مع انطلاق البرنامج في شهر مارس من العام الماضي.

ويشارك في إلقاء العظة بصفة أسبوعية أحد الآباء المطارنة أو الأساقفة من بين أحبار الكنيسة.