جهازا "دمياط وبني سويف الجديدة" يرفعان درجة الاستعداد خلال احتفالات الربيع لمجابهة "كورونا"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم غلق جميع المنافذ المؤدية لمنطقة الشاطئ والحديقة المركزية، وكذا ري كافة الحدائق العامة والمسطحات الخضراء والجزر بالطرق والمحاور الرئيسية وغمرها بالمياه، وإخطار جميع النوادي والفنادق والقاعات بالمدينة بعدم قبول أي حجوزات لإقامة أي مظاهر إحتفالات، لمنع التجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا، لتسهيل مهمة الأجهزة الحكومية في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك يأتى حرصا من جهاز مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء خلال احتفالات الربيع وعيد شم النسيم للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.

وأعلن رئيس الجهاز، عن تفعيل غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة بالمدينة، والاستعداد للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، والتنسيق مع كل من شرطة التعمير وقسم شرطة المدينة ومديرية الصحة بدمياط.

وكلف رئيس الجهاز، مسئولي الإدارات المعنية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة، بمواصلة الجهود المبذولة فى تعقيم وتطهير مختلف الأحياء وإستغلال إجازة شم النسيم لرفع كفاءة (الإنارة - النظافة - رش المبيدات الحشرية).

واكد رئيس الجهاز، على رؤساء الأحياء بالمرور الدوري كل في نطاق عمله للتأكد من إلتزام المواطنين، مطالباً قاطني المدينة بعدم التجمع بأعداد كبيرة، خاصة في الأماكن المغلقة لحماية أنفسهم.

من جانبه أصدر المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، قراراً بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة بالمدينة، ومنع أي تجمعات خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية وعيد شم النسيم، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف المهندس عصام بدوي، أنه تم تكليف إدارتي الأمن والتنمية ورؤساء الأحياء بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات والحرص على عدم وجود تجمعات بكافة أنحاء المدينة، حرصاً على سلامة المواطنين، مطالبا جميع السكان بالالتزام والمساهمة في تنفيذ تلك القرارات حفاظاً على سلامتهم.​