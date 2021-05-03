شعراوي: إغلاق تام للحدائق والمتنزهات والملاهي وتعليق للرحلات النيلية وإغلاق للشواطئ

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة حول جهود المحافظات لتطبيق قرارات الدولة ومنع أي تجمعات أو احتفالات للمواطنين في إجازة شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التنمية المحلية، إن جميع المحافظات شهدت إغلاق تام للحدائق والمتنزهات والملاهي وتعليق للرحلات النيلية وإغلاق للشواطئ تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى السادة المحافظين ونوابهم قاموا على مدار اليوم بجولات ميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع ورصد أي مخالفات في هذا الشأن.

وأجرى اللواء محمود شعراوي عدداً من الاتصالات الهاتفية مع بعض المحافظين لمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأشاد شعراوي بالجهود التي قامت بها المحافظات على مدار الأيام الماضية خاصة الحملات المستمرة على المطاعم والمقاهي والكافيهات لضبط المخالفين ومنع الشيشة.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تطبيق القانون على المخالفين لقرارات الدولة بكل حزم حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين، كما وجه شعراوى بمواصلة الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية لكورونا بالمقاهى والكافيهات والمطاعم، والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

وطالب "شعراوي" المواطنين بالحرص على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامة الطبية وتجنب التجمعات وتوخي الحذر والالتزام بالتباعد الاجتماعي واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

ووجه اللواء محمود شعراوي حديثه للمواطنين قائلا: حافظوا على أنفسكم وصحتكم وصحة أسركم والتزموا بالإجراءات لخفض أعداد الاصابات والحد من انتشار الوباء.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه على القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور علي مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية.

كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن ( 15330) أو رقم الواتس آب )01150606783 (أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك (اضغط هنا).