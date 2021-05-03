رئيس الطب الوقائي يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصعيد طفيفة ولا تدعو للقلق.

وأضاف عيد، في تصريحات له: زيادات حالات كورونا في الصعيد طفيفة ولا تدعو للقلق.

وتابع رئيس الطب الوقائي: أنت النهاردة في موسم رمضان والناس غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقاية وبتسهر لحد الفجر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1051 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.​