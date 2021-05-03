على مائدة إفطار.. قداسة البابا يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان
كتب- مينا غالي:
استضاف دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون صباح اليوم، مائدة الإفطار التي جمعت قداسة البابا تواضروس الثاني بعددٍ من الآباء المطارنة والأساقفة، وذلك عقب انتهاء القداس الإلهي الذي تم فيه إضافة خميرة الميرون لزيتي الميرون والغاليلاون الجديدين.
وألقى قداسة البابا كلمة روحية بمناسبة القيامة أثناء اللقاء الذي يعد تقليدًا سنويًّا لقداسته وأعضاء المجمع المقدس.
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