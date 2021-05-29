​اشتداد ضوء الشفق.. تفاصيل آخر ظاهرة فلكية لشهر مايو تشاهد قبل منتصف ليل الأحد

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل آخر ظاهرة فلكية لشهر مايو الحالي تشهدها سماء مصر يومي الأحد والاثنين الموافق 30 و31 مايو 2021.

وقال تادرس لمصراوي، إن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر مع كوكب زحل، ويمكن ملاحظة هذا المشهد قبل منتصف ليل يوم 30 مايو حتى قبل شروق شمس يوم 31 مايو حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فلا نستطيع رؤيتهما بالطبع.

وأشار تادرس، إلى أن مشاهدة الظاهرة الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، موضحاً أن الظاهرة ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك لمتابعتها وتصويرها.

ويشهد شهر مايو الحالي، 7 ظواهر فلكية، بدأ أولها باقتراب القمر والمشتري وزحل قبل شروق الشمس، وعطارد والزهرة بعد الغروب، على أن تختتم يومي 30 -31 مايو باقتران القمر مع كوكب زحل.