للتحصين ضد "كورونا".. نائب يدعو شركات الاتصالات إلى حثّ مستخدميها على التسجيل لتلقي اللقاح

كتب- نشأت علي :

دعا النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، شركات الاتصالات في مصر؛ للقيام بدورها المجتمعي وتحفيز المواطنين على تلقي لقاح فيروس كورونا؛ لا سيما في ظل حالة التخوف من اللقاح بناءً على معلومات وأخبار مغلوطة.

وطالب توفيق، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانين، اليوم السبت، شركات الاتصالات بعمل رسائل قصيرة لعملائها تحفِّز فيها المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح، والتأكيد أنه آمن وفعال.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة تقوم بدور كبير في توفير اللقاحات لكل المواطنين، وبدأت بالفعل في التوسع بالفئات المستهدفة للحصول على اللقاح بعدما كان في البداية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد توفيق أن مستخدمي التليفون المحمول في مصر يصل عددهم إلى نحو 100 مليون مستخدم، لافتًا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن ارتفاع عدد المستخدمين خلال شهر أبريل 2020 بنسبة 3.04% بعدما زادت أعداد المشتركين في الهاتف المحمول والأرضي من 93.68 مليون مشترك خلال شهر أبريل من عام 2019 إلى نحو 96.53 مليون مستخدم، بزيادة بلغت نحو 2.85 مليون مشترك.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن بث رسائل موحدة للمواطنين للحث على التسجيل وتلقي اللقاح وتأكيد فعاليته وأمانه سيكون لها مردود إيجابي في زيادة التحصين ضد وباء فيروس كورونا.