المتحدة: تعاون مرتقب مع النقابات وتوسيع قاعدة المنتجين.. وإطلاق 4 جوائز

كتب- مينا غالي:

قال المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه فيما يخص تطوير صناعة الدراما، فقد ذُكر في وقت من الأوقات أن هناك شركة واحدة تعمل في السوق، ولكن في 2020 عملت العديد من الشركات معنا، والفترة المقبلة ستشهد توسيع قاعدة المشاركة من المنتجين، والدراما في الوقت المقبل ستشهد وجود كُتّاب ومخرجين موهوبين.

وأضاف: "الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بيننا مع نقابات المهن التمثيلية والإعلاميين والصحفيين، لإتاحة الفرصة للجميع للعمل معنا"، لافتا إلى أن الشركة عملت على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات ومسلسلات الـ15 حلقة.

وعن منصة watch it قال: بدأت في 2019 وفي 2020 أصبح عليها عدد أكبر من الأعمال حتى أصبحت أكبر منصة مصرية عليها أعمال درامية وبرامجية، وفي 2022 منتظرين خطة جديدة لها ليتم التوسع في عدد أكبر من البرامج عليها.

وكشف عن إنشاء المتحدة لإطلاق مسابقات جديدة للجميع وهي: "جائزة سيناريو للدراما التيفزيونية وتحمل اسم الكاتب الكبير صالح مرسي، وجائزة تأليف دراما الطفل وتحمل اسم أبلة فضيلة توفيق، وجائزة الرواية المطبوعة التي تناقش مجتمعنا وتحمل اسم الكاتب الكبير وحيد حامد، وجائزة قصة الأطفال التي تحمل اسم الكاتبة نعم الباز".

وكشف أنه سيتم الإعلان عن نتائج تلك الجوائز بشفافية كبيرة وسيشترك فيها مجموعة من القامات والخبرات التي ستقدم لنا الدعم في هذا الأمر.

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