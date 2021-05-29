"المتحدة" تستعرض إنجازاتها ومشروعاتها القائمة.. وتؤكد: نسعى لإبراز الإنجازات القومية

كتب- مينا غالي:

قال المهندس حسام صالح، مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المتحدة هي شركة قابضة يندرج تحتها مجموعة من الشركات التي تعمل لخدمة السوق الإعلامي كله وبصورة متكاملة، وهدفها كان العمل على شيء يحقق نهوضا لسوق الإعلام في مصر باستخدام أحدث التقنيات وتنمية الشخصية المصرية، فتنمية الشخصية في أي مكان في العالم هي وظيفة أساسية للإعلام، فضلا عن الحفاظ على منظومة القيم.

وأضاف: "حرفية الإعلام في التعامل مع الأزمات: نسعى لتقديم حرفية أكثر، ومع تقدم الأدوات نحتاج لكي نكون أكثر حرفية، وكذلك إبراز الإنجازات والمشروعات القومية من خلال استعراض الإيجابيات وإظهار السلبيات وطرح الحلول المناسبة لها".

وتابع: "واحدة من ضمن أهداف قسم الموارد البشرية الموجودة بالمتحدة هي الاستعانة بالكوادر الأفضل في السوق المصري وتنميتها، مع وضع نموذج اقتصادي يحقق الحوكمة والربحية لسوق الإعلام المصري".

وتابع: "في 2016 كان هناك كيانان كبيران في الإعلام المصري هما إعلام المصريين وD media، وتم دمجهما للخروج بالشركة المتحدة، لافتا إلى أن الشركة اشترت عددًا من القنوات لتطويرها مثل أون والحياة ودي ام سي وسي بي سي وقنوات الدراما الخاصة بها وسي بي سي سفرة والناس ومصر قرآن كريم، فضلا عن عدد من محطات الراديو مثل نغم اف ام وميجا اف إم وأون سبورت إف إم، وراديو 9090 وشعبي إف إم، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام في قنوات أون تايم سبورتس وتايم سبورتس والقناة الأولى".

وأشار إلى مجموعة من خدمات الدعاية والإعلان، مثل شركة بريزنتيشن سبورتس للنهوض بقيمة السوق الموجود في 2017 إلى حوالي 5 أضعاف في الوقت الحالي، نتيجة اختلاف السوق الرياضي حاليا عما كان عليه، مؤكدًا اهتمام الشركة بالمجال الرياضي وتطوير شركة بريزنتيشن والتي انضمت لها شركة استادات لتطوير منظومة الاستادات في مصر، وهو ما يعلو بمستوى الرياضة.

وواصل: الشركات التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان هما media hub وسينرجي، بالإضافة إلى شركة pod الوكيل الإعلاني لكل الوسائل الإعلامية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى شركة ingredients التي تعمل بجانب شركة media hub في تقديم محتوى إعلاني، كما أن شركة تذكرتي تقوم بتنظيم مؤتمرات وحفلات وشق آخر يعمل في منظومة التذاكر التي تعتبر عالمية وهي نفس التكنولوجيا التي استخدمت في كأس العالم في روسيا.

وقال صالح: "في وقت من الأوقات تراجع الإنتاج الدرامي في وقت لدينا فيه قامات تستطيع تقديم إنتاج عظيم، لذلك عملت شركتا سينرجي وسينرجي فيلمز وانضمت لهما media hub لإنتاج أعمال درامية وفنية على أعلى مستوى".

وذكر أنه فيما يخص الصحافة، البعض ذكر أن الصحافة الورقية ستنتهي ولكن الاحترافية هنا هي جعل الصحافة تعود للعمل في مكانها ونجعلها في تقدم، فلدينا صحافة ورقية في اليوم السابع لها أرقام لم يكن أحد يحلم بها، ونحيي كل القائمين عليها، كما أن لدينا تجارب في الوطن وصوت الأمة والأسبوع والدستور، بجانب مجلات بيزنس توداي وإيجيبت توداي وأموال الغد.

وأكد أن منصة watch it تتمتع بأكبر نظام أمني للمنصات الإعلامية التي تعمل أون لاين، خاصة وأن الفترة الماضية كان هناك قرصنة للمحتوى، فكان هناك ملايين يحصلون على محتوى الشركة ويضعونه على منصاتها للكسب من ورائها، لافتا إلى أن هناك تطبيق يقدم خدمة إخبارية شاكلة وهو تطبيق زاجل.

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