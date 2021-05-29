"المتحدة": واجهنا 3 تحديات منذ بدء عملنا في 2018.. وهذه إجراءاتنا للتصدي لها

كتب- مينا غالي:

قال المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ‘ن الشركة واجهت في 2018 تحديا بنزيف كبير من الخسائر، وكان هدفنا وقف هذا النزيف وضغط المصروفات والتكاليف بما لا يخل بجودة المحتوى وأهدافه وزيادة الموارد والاعتماد على أنظمة تكنولوجية لصدور التقارير المالية والاستثمارية.

وأضاف: "أما عن التحديات الإدارية فقد تمثلت في: تغيير جينات الكيانات وإعادة هندستها لتتماشى مع الرؤية وتم عمل هيكلة إدارية مع الحفاظ على هوية القنوات وضمان تنافسها وإصلاح منظومة الإعلام المصري، وهو ما قادنا للتحديات الفنية المتمثلة في وجود محتوى لا يتماشى مع المصالح الوطنية وطموح المواطن، وتفادي التكرار في المحتوى والقوالب والضيوف ومعالجة التضارب في المعلومات والخرائط البرامجية.

وذكر أن هذا الأمر دفع الشركة للعمل على إجراءات تصحيحية مثل دمج قنوات الأخبار ودمج قنوات رياضية وعمل هيكلة لكل الأٌقسام المركزية الجديدة وتخفيض شراء المحتوى الدرامي والبرامجي واستخدام وكالة للأخبار العربية وإتاحة المحتوى الرقمي على منصة رقمية مصرية جيدية وتوحيد الوكيل الإعلاني للقنوات العامة وترشيد مصروفات البرامج التليفزيونية وترشيد أعداد العاملين في المحطات.

جاء ذلك خلال مؤتمر الشركة المتحدة المنعقد، للإعلان عن إنجازات الشركة ونجاحاتها خلال الفترة الماضية ومعالم التطوير بها خلال الفترة المقبلة.

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