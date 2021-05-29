يتطلب تنفيذه هدم 159 عقارا.. تفاصيل محور عدلي منصور بطول 16 كم

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أعمال إزالة العقارات لتوسعة محور مسطرد بحي المطرية "محور عدلي منصور".

ووفق بيان لمحافظة القاهرة عبر صفحتها على فيسبوك، فمحور مسطرد الجديد يبلغ طوله 16 كم ويربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي، وجاءت توجيهات القيادة السياسية بإنشائه حتى تحدث انفراجة كبيرة للمرور وتسهل عملة التنقل بين مناطق عين شمس والمرج ومسطرد والأميرية.

ويبدأ الكوبري في مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولي فكوبري عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس.

والاتجاه العائد يمر بكوبري عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم.

وكانت محافظة القاهرة قد أكدت رصد 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقارا بمسار محور مسطرد الجاري تنفيذه الآن، حيث سيتم هدم 5 عقارات بنطاق حي السلام بشارع كمال حجازي، وباقي العقارات بنطاق حي المطرية بشارع المشروع.