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"ليس كورونا".. وكيل الصحة يكشف السبب الوحيد للإصابة بـ"الفطر الأسود" (فيديو)

11:16 م الجمعة 28 مايو 2021
"ليس كورونا".. وكيل الصحة يكشف السبب الوحيد للإصابة بـ"الفطر الأسود" (فيديو)

أرشيفية

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل الصحة للشؤون الوقائية، إن الفطر الأسود تم تشخيصه لأول مرة عام 1885، مضيفًا أن الفطر لا يصيب الأصحاء، بل يصيب المرضى فقط أو المصابين.

مضيفًا في تصريحات لبرنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب، أن المرض غير معدي وليس له وجود، والارتباط الوحيد بينه وبين أي مرض آخر هو النقص في المناعة، وليس بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

الفطر الأسود نقص المناعة فيروس كورونا

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