حدث في 8 ساعات| تفاصيل زيارة السيسي لجيبوتي.. و5 أسئلة للحكومة بشأن "الفطر الأصفر"
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة جيبوتي، ومصر ترسل مساعدات تونسية عاجلة للأشقاء في فلسطين عبر معبر رفح البري، وانطلاق فعالیات التدریب المشترك "حماة النیل" في السودان، ورفض 5 آلاف طلب تصالح بناء وقبول 33 ألفا حتى الآن.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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