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وزير التموين: توزيع المنافذ التموينية الجديدة بالـGPS

07:11 م الخميس 27 مايو 2021
وزير التموين: توزيع المنافذ التموينية الجديدة بالـGPS

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يجرى توزيع المنافذ التموينية الجديدة باستخدام الـ GPS في إطار الحرص على تطوير المنظومة وإنشاء شبكة توزيع تخدم المواطن وتوفير كافة السلع الغذائية بجميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بديوان عام المحافظة، قبل افتتاح الوزير أول مكتب نموذجي على مستوى الجمهورية يقدم جميع خدمات وزارة التموين ببورسعيد بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك واللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح "المصيلحي"، أنه يجرى وضع مواقع البدالين التموينيين والمنافذ التموينية الحالية على GPS لتحديد المناطق التي ليس بها منافذ، لافتًا أنه يشترط أن يبعد أي بدال تمويني جديد مسافة لا تقل عن 500 متر بينه وبين أقرب بدال تمويني.

علي المصيلحي المنافذ التموينية GPS التموين السلع الغذائية عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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