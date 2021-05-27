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ننشر موعد ومكان جنازة وعزاء رجل الأعمال الراحل "أحمد بهجت"

06:00 م الخميس 27 مايو 2021
ننشر موعد ومكان جنازة وعزاء رجل الأعمال الراحل "أحمد بهجت"

رجل الأعمال أحمد بهجت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت أسرة رجل الأعمال أحمد بهجت تشييع جنازته غدًا الجمعة من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس عقب صلاة الجمعة.

وأوضحت الأسرة، أن العزاء يقام يوم الأحد المقبل بساحة صلاة العيد بدريم لاند عقب صلاة المغرب.

وتوفى رجل الأعمال أحمد بهجت يوم الجمعة الماضي خلال رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية.

والراحل أحمد بهجت مؤسس قناة دريم أول قناة تليفزيونية خاصة في مصر، ومؤسس مجموعة شركات بهجت، وصاحب دريم بارك وشركه إنترنت مصر ودريم لاند وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية.

وكانت بدايته أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة عام 1982 واخترع جهاز منبه، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم.​

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أحمد بهجت عزاء أحمد بهجت جنازة أحمد بهجت مسجد المشير طنطاوي

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