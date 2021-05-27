بالصور- انطلاق فعالیات التدریب المشترك "حماة النیل" في السودان

كتب- محمد سامي:

انطلقت فعالیات التدریب المشترك المصري السوداني (حماة النیل) والذي يتم تنفيذة في السودان الشقیقة، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين.

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والعلمية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة وتنفيذ طلعات مشتركة على الأهداف المختلفة، وشاركت عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في التدريب بتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، والتي عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة، وتنفيذ قوات المظلات لعدد من التدريبات الخاصة بالقفز الحر.

ظهر خلال التدريب مدى ماتتمتع به العناصر المشاركة من قدرة واحترافية عالية في تنفيذ المهام بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات المسلحة لكلا الجانبين من استعداد قتالي وقدرة على العمل المشترك لدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ويهدف التدریب المشترك (حماة النیل) إلى تعزيز سبل التعاون العسكرى وتبادل الخبرات، وتطویر العمل المشترك بین القوات المسلحة المصریة والقوات المسلحة السودانیة الشقیقة.

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