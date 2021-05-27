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وزير التموين: المكتب النموذجي ببورسعيد يتضمن كافة الخدمات

01:12 م الخميس 27 مايو 2021
وزير التموين: المكتب النموذجي ببورسعيد يتضمن كافة الخدمات

محافظ بورسعيد يستقبل وزير التموين

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المكتب النموذجي المميز ببورسعيد يعد أول مكتب من نوعه على مستوى الجمهورية يتضمن كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية‪ .

وأوضح وزير التموين، أن المكتب يشمل حزمة من الخدمات المقدمة منها جميع خدمات السجل التجاري وتلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية وأيضًا كافة خدمات البطاقات التموينية، كذلك تلقي شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك، بالإضافة إلى تلقي طلبات خدمات الدمغة والموازين.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المكتب النموذجي منذ قليل.

مكتب التموين النموذجي بورسعيد علي المصيلحي وزير التموين

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