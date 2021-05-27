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الحكومة تنفي صحة جدول امتحانات الثانوية المتداول

11:22 ص الخميس 27 مايو 2021
الحكومة تنفي صحة جدول امتحانات الثانوية المتداول

امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن تداول جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وأضاف المركز، في بيان، اليوم الخميس: تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي جدولاً لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للجدول المتداول لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وأن الجدول المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فور اعتماده بشكل رسمي، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني "https://moe.gov.eg/" أو الصفحة الرسمية على فيسبوك "https://m.facebook.com/egypt.moe/"، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

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جدول الامتحانات الشائعات امتحانات الثانوية العامة

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