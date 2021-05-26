هناك دول تحقق منها مليارات.. نقل النواب تطالب بمضاعفة الدعاية والإعلان بالمترو



كتب - نشأت علي:

قال رئيس لجنة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تساند من أجل الإصلاح كل مشروعات النقل لتكون ظهير للقيادة السياسية ومساندة الدولة ومشروعات النقل وكافة المشروعات القومية، مؤكدا أن مصر تشهد ثورة تطوير حقيقية في النقل والمواصلات منذ تولي الرئيس السيسي مهام منصبه.

جاء ذلك خلال مناقشة موازنة الهيئة القومية للأنفاق بحضور رئيس الهيئة وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وفتح أعضاء اللجنة ملف الدعاية والاعلان بمحطات مترو الأنفاق بعد إعلان مسئولي الهيئة، إن إيرادات الدعاية والإعلان بلغت 140 مليون جنيه بمحطات المترو وفق موازنة الهيئة

وقال رئيس لجنة النقل، إنه لا يوجد إعلان ودعاية في العالم على المحاور والكباري "أوت دور"، ومعظم الإعلانات تكون بمترو الأنفاق أو وسائل المواصلات أو تحت الأرض، مشيرا إلى أنه رغم ذلك تحقق شركات الإعلانات 15 مليار جنيه من إعلانات "الأوت دور"، رغم أن جائحة كورونا أثرت على إيرادات الإعلانات بشكل عام.

وقال وحيد قرقر وكيل لجنة النقل، إن موازنة النقل في مصر تصل إلى تريليون 522 مليار جنيه، منها السكة الحديد موازنة تتجاوز 220 مليار جنيه، وهناك مشروعات كبرى وممرات تنمية والمونوريل والقطار السريع وتطوير مترو الأنفاق مع دعم كبير من القيادة السياسية.

وأكد، أهمية الدعاية والإعلان بمترو الأنفاق ومحطات المترو، مشيرا إلى أنه في بعض البلاد تحقق من الدعاية مليارات وإيرادات سنويا بدل من الاعتماد على إيرادات التذاكر فقط.

ومن جانبه قال النائب محمد ابو هميلة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن الدعاية والإعلان بمحطات مترو الأنفاق تساعد على تضاعف الإيرادات.



ودعا إلى إعطاء شركة متخصصة بالهيئة أو من خارج الهيئة إدارة إعلانات المونوريل أو القطاع السريع ومحطات المترو والقطارات تتولى الدعاية و يمكن أن تحقق مليارات وليس 140 مليون جنيه.