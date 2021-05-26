خروج جرار قطار "دمياط - طنطا" عن القضبان بدون إصابات - صورة

كتب - أسامة علي:

أكد شهود عيان، أنه تم خروج "بوجي" جرار قطار "دمياط - طنطا" عن القضبان.

وأوضح شهود عيان، أن خروج جرار القطار تسبب في توقف حركة القطارات لفترة طويلة، مؤكدا أنه على الفور تم الدفع بأوناش لرفع الجرار، واستئناف حركة القطارات بعد إعادة الجرار لوضعه الطبيعي.

وفي السياق، قال مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، أنه تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.